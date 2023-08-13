مستشار مصري: كنت حريصا على معرفة سبب تواجد كل متهم في اعتصامي رابعة والنهضة

أكد الرئيس السابق لدائرة الإرهاب بمحكمة الجنايات المصرية، المستشار معتز خفاجي أنه كان حريصا على معرفة سبب وجود كل متهم أثناء القبض عليه في اعتصامي "رابعة" و"النهضة".

وقال المستشار خفاجي خلال لقاء تلفزيوني على شاشة "إكسترا نيوز"، إن الأمن أقدم على فض الاعتصامين المذكورين بناء على قرار النائب العام، وأشار إلى أن قوات الأمن منحت المعتصمين فرصة للخروج الآمن.

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كما بيّن أن هناك من رفض الخروج فألقي القبض عليه، وهؤلاء أصبحوا المتهمين في قضيتي "النهضة" و"رابعة".

وأضاف: "كنت حريصا على معرفة سبب وجود كل متهم في مكان الاعتصام وقت القبض عليه، وكل من أثبت أنه لم تكن له علاقة بالاعتصام أو ألقي القبض عليه وهو مار بالصدفة، أو رجل يبيع الشاي في مكان الاعتصام أفرج عنهم فورا".

وأوضح أن القيادات المُحرضة صدرت ضدهم الأحكام فور ثبوت التهمة عليهم بالأدلة، وأن المعتصمين واجهوا تهمة الفعل الإجرامي بالاشتراك، ويحكم عليهم جنائيا.

المصدر: بوابة الأهرام