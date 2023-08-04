عرض فيلم ينتقد القيادة المصرية في دولة أوروبية

عرض أحد المراكز الثقافية بالعاصمة البريطانية لندن فيلم "مجزرة رابعة"، اعتبره مراقبون "خطيرا ومسيئا" لمصر.

كشف الاعلامي احمد موسي عن تعاون بين جماعة #الاخوان#الارهابية والمخابرات #البريطانية لانتاج فيلم مفبرك في ذكري فض اعتصام عناصر جماعة الاخوان في ميدان رابعة وجماعة الاخوان الارهابية مع المخابرات الانجليزية جهزوا حملة لاستهداف مصر واستهداف الدولة والرئيس مجهزين فيلم مفبرك تمثيلي . pic.twitter.com/uD4ADVNVCB — زهرة مشرقة (@Les_emoxa) August 3, 2023

ويرى محللون ووسائل إعلام تابعت الحدث أن جماعة الإخوان المسلمين "تحاول على مدار السنوات الماضية استفزاز المصريين عبر قياداتهم الهاربين إلى الخارج طوال 10 سنوات كاملة بعد نجاح ثورة 30 يونيو 2013 والإطاحة بحكمهم من مصر".

الفيلم من إنتاج منظمات حقوقية دولية وإحدى الشركات التابعة للإخوان "إيجيبت ووتش"، وتقوم بتسويقه شركات أخرى في بريطانيا بتمويل إخواني.

ندوه عن مذبحة رابعه في الأكاديمية البريطانية لفنون السينما والتلفزيون



عشان تعرفوا بس ان رابعه فيلم بريطانى كان الكومبارس فيه الإخوانجيه

اما الإنتاج والإخراج والفنيين وما شابه من هناك

من عند ولاد الـ🐈 الى أسسوا الجماعة https://t.co/zLJSIj3dOK — ﷴڛٱمۑْ ۛ ּابۄ؏ـۏڞ (@M_sami228) July 27, 2023

وقامت "إيجيبت ووتش"، بتقديم الفيلم من خلال جلسات نقاش مع كريسبين بلانت عضو البرلمان البريطاني ورئيس لجنة اختيار الشؤون الخارجية في مجلس العموم السابق، وداليا فهمي أستاذة مشاركة في العلوم السياسية بجامعة لونغ آيلاند من الولايات المتحدة الأميركية، وبيتر أوبورن الصحافي البريطاني، وإليزابيث نوجنت الأستاذة المساعدة في السياسة بجامعة برينستون الأمريكية، وخالد شلبي شاهد عيان على فض الاعتصام.

فيلم مفبرك وموجه والمقصود به قلب الحقائق وتزييفها. رابعة اكبر شاهد علي ان هدف تجار الدين من المتاسلمين اخوان وسلفيين وارهابيين هدفكم الوصول للحكم والسلطة لا يهمكم ديمقراطية ولا حرية. ما هو الهدف من تجميع اكبر كم من البشر في مكان واحد لمدة تزيد عن شهر ونصف https://t.co/I3JSOoiCX5 — Mohamed Abdullah (@Mohamed32231067) August 4, 2023

فيما أدار الندوة حسب الإعلان أسامة جاويش المذيع الإخواني ورئيس تحرير منصة "إيجيبت ووتش"، واصفاً نفسه بأنه أحد شهود العيان على فض الاعتصام.

وجاء عرض الفيلم في الوقت الذي أعلنت فيه الجريدة الرسمية في مصر قرار إدراج قياديين في تنظيم "الإخوان" بينهم محمد بديع، ومحمد خيرت الشاطر، ومحمد سعد الكتاتني، ومحمود عزت، ومحمد البلتاجي على قائمة الإرهاب.

المصدر: وكالات