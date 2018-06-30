جنايات القاهرة تؤجل النطق بالحكم في قضية "اعتصام رابعة"

مددت محكمة جنايات القاهرة أجل النطق بالحكم في القضية المعروفة باسم "اعتصام رابعة" المتهم فيها المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين محمد بديع و738 آخرون، بينهم قياديون ومؤيدون لها.

وقالت المحكمة إن أسبابا أمنية حالت دون إحضار المتهمين إلى الجلسة، وحددت جلسة 28 يوليو تموز للنطق بالحكم.

وكان قياديون وأعضاء في جماعة الإخوان المسلمين ومؤيدون لها قد نظموا الاعتصام في محيط مسجد رابعة العدوية في شمال شرق القاهرة في أغسطس عام 2013.

وأسفر فض الاعتصام بعد نحو 6 أسابيع من تنظيمه عن مقتل مئات من أعضاء ومؤيدي الجماعة، كما قتل عدد من قوات الأمن المصرية.

المصدر: رويترز