مقتل فلسطيني وإصابة 4 برصاص القوات الإسرائيلية في طولكرم (صورة)

قتل شاب فلسطيني وأصيب أربعة آخرون، فجر اليوم الجمعة، برصاص القوات الإسرائيلية في مخيم طولكرم، شمال غربي الضفة الغربية.

إقرأ المزيد

وفي عمليات أمنية تتكرر فجر كل يوم في الضفة، نشرت القوات الإسرائيلية الجمعة قناصتها في محيط المخيم وعلى جوانبه وأزقته، وسط إطلاق كثيف للرصاص الحي وقنابل الصوت والغاز السام المسيل للدموع.

وقالت مصادر طبية لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" إن الشاب محمود جهاد جراد (23 عاما)، توفي متأثرا بإصابته برصاص إسرائيلي في الصدر.

وذكرت أن الشاب جراد وصل إلى مستشفى الشهيد ثابت ثابت الحكومي بحالة صحية خطيرة جدا، قبل أن يعلن الأطباء وفاته متأثرا بإصابته، فيما أصيب 4 شبان آخرين، وصفت إصابة أحدهم بالخطيرة.

معا

المصدر: وفا+ معا