 
مباشر

مقتل فلسطيني وإصابة 4 برصاص القوات الإسرائيلية في طولكرم (صورة)

أخبار العالم العربي

مقتل فلسطيني وإصابة 4 برصاص القوات الإسرائيلية في طولكرم (صورة)
Globallookpress
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/vuaw

 قتل شاب فلسطيني وأصيب أربعة آخرون، فجر اليوم الجمعة، برصاص القوات الإسرائيلية في مخيم طولكرم، شمال غربي الضفة الغربية.

إقرأ المزيد
إسرائيل تحتجز الأسير الفلسطيني الحلايقة لحظة الإفراج عنه بعد 18 عاما من الاعتقال (صورة)
إسرائيل تحتجز الأسير الفلسطيني الحلايقة لحظة الإفراج عنه بعد 18 عاما من الاعتقال (صورة)

وفي عمليات أمنية تتكرر فجر كل يوم في الضفة، نشرت القوات الإسرائيلية الجمعة قناصتها في محيط المخيم وعلى جوانبه وأزقته، وسط إطلاق كثيف للرصاص الحي وقنابل الصوت والغاز السام المسيل للدموع.

وقالت مصادر طبية لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" إن الشاب محمود جهاد جراد (23 عاما)، توفي متأثرا بإصابته برصاص إسرائيلي في الصدر.

وذكرت أن الشاب جراد وصل إلى مستشفى الشهيد ثابت ثابت الحكومي بحالة صحية خطيرة جدا، قبل أن يعلن الأطباء وفاته متأثرا بإصابته، فيما أصيب 4 شبان آخرين، وصفت إصابة أحدهم بالخطيرة.

مقتل فلسطيني وإصابة 4 برصاص القوات الإسرائيلية في طولكرم (صورة)
معا
محمود جهاد جراد (23 عاما)

المصدر: وفا+ معا

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا