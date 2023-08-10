مقتل فلسطيني في اشتباكات مع القوات الإسرائيلية غرب نابلس (صورة)

أفادت وسائل إعلام فلسطينية بمقتل الفلسطيني أمير أحمد خليفة، 24 عاما، من مخيم العين فجر اليوم الخميس، برصاص القوات الإسرائيلية في منطقة زواتا غرب نابلس في الضفة الغربية المحتلة.

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واقتحمت القوات الإسرائيلية مدينة نابلس من عدة محاور فجرا، حيث تعرضت إلى إطلاق نار واستهداف بعبوات متفجرة، واشتبكت مع مجموعة من المسلحين عند منطقة زواتا، أصيب خليفة خلالها بجروح وصفت بالحرجة بالرأس.

وذكرت وزارة الصحة الفلسطينية أن الشاب وصل إلى مستشفى رفيديا في نابلس مصابا بجروح خطيرة في الرأس، وذلك قبل أن يعلن عن وفاته.

وطاردت القوات الإسرائيلية منذ أكثر من عامين أمير خليفة، الذي ينسب له التخطيط والمشاركة في عدة عمليات مسلحة نفذت ضدها وضد المستوطنين في منطقة نابلس.

عرب 48

وقال موقع "واينت" العبري، إن أمير، وهو قيادي في كتائب شهداء الأقصى، قتل في اشتباكات مع الجيش الإسرائيلي في مخيم العين غرب مدينة نابلس.

وقال شقيق أمير خليفة، إن "ما جرى فجر اليوم كان كمين نفذته قوات الاحتلال، حيث قامت باستدراج الشهيد خارج المخيم ومن ثم اغتياله"، مضيفا أن شقيقه "كان ملاحقا من قبل الاحتلال منذ عامين، وجرى العديد من محاولات اغتياله من قبل القوات الخاصة الإسرائيلية".

المصدر: عرب 48+ واينت