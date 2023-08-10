إسرائيل تحتجز الأسير الفلسطيني الحلايقة لحظة الإفراج عنه بعد 18 عاما من الاعتقال (صورة)

احتجزت القوات الإسرائيلية يوم الخميس الأسير الفلسطيني أحمد عفيف الحلايقة (38 عاما) من بلدة الشيوخ شمال شرق الخليل، وأوقفت الإفراج عنه بعد انتهاء محكوميته البالغة 18 عاما.

وقالت عائلة الأسير إن القوات الإسرائيلية احتجزت أحمد ونقلته من عربة "البوسطة" إلى مركبة أخرى، عند وصوله إلى حاجز الظاهرية العسكري.

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وأضافت أنها برفقة جمهور من المواطنين وممثلي القوى والمؤسسات الرسمية والأهلية، تواجدوا عند الحاجز العسكري منذ ساعات، إلا أن الجميع فوجئوا بخروج عدد من الأسرى لم يكن أحمد عفيف الحلايقة من بينهم.

يذكر أن هذا الأمر بات يتكرر بشكل مستمر مع الأسرى المفرج عنهم، حيث يتم احتجازهم لساعات طويلة قبل أن يطلق سراحهم في مناطق بعيدة.

وكان نادي الأسير الفلسطيني قد قال في بيـان إن الأسير أحمد عفيف حلايقة على موعد مع الحرية يوم الخميس وذلك بعد أن أمضى في سجون إسرائيل 18 عاما.

وأضاف النادي أنه سيتم الإفراج عن الأسير حلايقة من سجن النقب الصحراوي، مشيرا إلى أنه تمكن خلال سنوات اعتقاله من الحصول على درجة البكالوريوس والماجستير في السجن.

المصدر: وسائل إعلام فلسطينية