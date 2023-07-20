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إدارة السجون الإسرائيلية تشن حملة تفتيش ضد الأسرى الفارّين من سجن جلبوع

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إدارة السجون الإسرائيلية تشن حملة تفتيش ضد الأسرى الفارّين من سجن جلبوع
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أعلنت إدارة السجون الإسرائيلية أنها أجرت حملة تفتيش ضد ستة سجناء أمنيين هربوا من سجن جلبوع في 6 سبتمبر 2021، وأعيد اعتقالهم بعد أيام.

إدارة وقال المتحدث باسم إدارة السجون الإسرائيلية في بيان: "قامت إدارة السجون هذا الأسبوع بحملة تفتيش ممنهجة ضد ستة السجناء الأمنيين الذين هربوا من سجن جلبوع وذلك بناء على معلومات استخباراتية أشارت إلى وجود نوايا خبيثة لديهم".

وأوضح أنه "تم القيام بهذه الحملة بشكل مواز في ستة سجون يقبع فيها ستة السجناء حيث تم تفتيش غرفهم وأغراضهم الشخصية. وضبطت خلال الحملة معدات محظورة ومنها سكاكين محلية الصنع وأدوات حلاقة ومواد مكتوبة"، معلنا أنه :ستتم محاكمة السجناء كما سيتم التعامل معهم على الصعيد الانضباطي".

إدارة السجون الإسرائيلية تشن حملة تفتيش ضد الأسرى الفارّين من سجن جلبوع

إدارة السجون الإسرائيلية تشن حملة تفتيش ضد الأسرى الفارّين من سجن جلبوع

المصدر: RT

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