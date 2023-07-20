العاهل السعودي وولي العهد يعزيان الرئيس الجزائري

تلقى الرئيس الجزائري برقيتي تعزية من ملك السعودية وولي عهده، في ضحايا حادث سير حافلة المسافرين، الذي وقع بولاية تمنراست في جنوب البلاد.

وقال الملك سلمان في البرقية: "علمنا بنبأ الحادث المروري لحافلة نقل الركاب الذي وقع بولاية تمنراست في الجنوب الجزائري، وما نتج عنه من وفيات وإصابات، وإننا إذ نبعث لفخامتكم ولأسر المتوفين ولشعب الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الشقيق أحر التعازي وأصدق المواساة، لنسأل المولى سبحانه وتعالى أن يتغمد المتوفين بواسع رحمته ومغفرته، ويلهم ذويهم الصبر والسلوان، وأن يمنّ على المصابين بالشفاء العاجل، وأن يحفظكم وشعب الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية من كل سوء ومكروه، إنه سميع مجيب".

من جهته، قال ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان: "تلقيت نبأ الحادث المروري لحافلة نقل الركاب الذي وقع بولاية تمنراست في الجنوب الجزائري، وما نتج عنه من وفيات وإصابات، وأعرب لفخامتكم ولأسر المتوفين كافة عن بالغ التعازي وصادق المواساة، سائلاً الله تعالى الرحمة للمتوفين، والشفاء العاجل لجميع المصابين، إنه سميع مجيب".

وأعلنت المديرية العامة للحماية المدنية الجزائرية عن وفاة 32 شخصا وإصابة 11 آخرين، في حادث مرور وقع بولاية تمنراست أقصى جنوبي البلاد.

وأفاد بيان للشرطة الجزائرية بأن الحادث وقع على الطريق الوطني رقم 01 بقرية أوتول بولاية تمنراست، مشيرا إلى أنه تسبب في احتراق حافلة لنقل المسافرين وسيارة.

المصدر: عكاظ