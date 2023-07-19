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مصر توجه رسالة للجزائر بعد مقتل العشرات في حادث مروع

أخبار العالم العربي

مصر توجه رسالة للجزائر بعد مقتل العشرات في حادث مروع
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أعربت الخارجية المصرية عن خالص تعازي مصر للجزائر حكومة وشعبا، إثر الحادث المروري المأساوي الذي شهدته ولاية تمنراست، والذي أسفر عن سقوط عشرات الضحايا والمصابين.

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ونقل المتحدث باسم الخارجية صادق المواساة لأسر الضحايا، متمنيا الشفاء العاجل للمصابين. كما أكد على تضامن مصر الكامل مع حكومة وشعب دولة الجزائر الشقيقة في هذا المصاب الأليم.

وكان جهاز الحماية المدنية في الجزائر، قد أعلن وفاة 32 شخصا وإصابة 11 آخرين، في حادث مرور وقع بولاية تمنراست أقصى جنوبي الجزائر.

وأفاد بيان للدرك الجزائري بأن الحادث وقع على الطريق الوطني رقم 01 بقرية أوتول بولاية تمنراست، مشيرا إلى أن الحادث تسبب في احتراق حافلة لنقل المسافرين وسيارة، دون مزيد من التفاصيل.

المصدر: RT

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