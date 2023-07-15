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بعد غياب 12 عاما.. السفارة الألمانية لدى ليبيا تستأنف عملها في طرابلس والمنقوش تعلق على الإعلان

أخبار العالم العربي

بعد غياب 12 عاما.. السفارة الألمانية لدى ليبيا تستأنف عملها في طرابلس والمنقوش تعلق على الإعلان
RT @MFA_Libya
وزيرة الخارجية في حكومة الوحدة الوطنية نجلاء المنقوش وسفير ألمانيا لدى ليبيا ميخائيل أونماخت
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أعلن سفير ألمانيا لدى ليبيا ميخائيل أونماخت يوم الجمعة انتقال غالبية دبلوماسيي السفارة إلى مقر عملهم في العاصمة طرابلس بعد 9 سنوات أمضوها في تونس.

ووصف أونماخت في تغريدة نشرها عبر حسابه في "تويتر" هذا الإجراء بالخطوة الجديدة الأخرى لتقوية العلاقات مع ليبيا.

وقال السفير "خطوة جديدة أخرى لتقوية علاقاتنا.. ينتقل غالبية الدبلوماسيين الألمان الآن وبشكل دائم إلى مقر عملهم في طرابلس، وهدفهم الرئيسي للعام المقبل تسهيل الإجراءات كافة لانتقال باقي الزملاء إلى ليبيا، بما في ذلك فريق التأشيرة".

كما نشر تغريدة ثانية قال فيها: "العودة إلى ليبيا بعد 12 سنة.. أرجو الترحيب بنائبي الجديد سفين كروسبي الذي يقوم بزيارة استطلاعية لإعادة اكتشاف جمال طرابلس".

من جهتها نشرت السفارة الألمانية في تونس مقطع فيديو ودّعت من خلاله السفير الألماني في ليبيا وفريق سفارة ألمانيا في طرابلس، حيث قالت: "سفارتان تفترقان وما أصعب الفراق..  بقلب مثقل نودع هذه الصائفة السفير ميخائيل أونماخت وفريق سفارة ألمانيا في طرابلس.. خلال السنوات التسع الماضية تقاسمنا معا مبنى السفارة في تونس و كانوا / كُنَ لنا خير جيران، زملاء و أصدقاء".

وأضافت أن سفارة ألمانيا في طرابلس ستفتح أبوابها في المستقبل ولكن جزءا من القسم القنصلي سيظل كما في السابق في مبنى سفارة تونس.

هذا، واعتبرت وزيرة الخارجية في حكومة الوحدة الوطنية نجلاء المنقوش، عودة غالبية دبلوماسيي السفارة الألمانية للعمل من مقر السفارة بالعاصمة طرابلس بالمؤشر الإيجابي الجديد.

وقالت المنقوش في تغريدة نشرتها عبر حسابها على"تويتر" إن "هذا الانتقال يمثل مؤشرا إيجابيا جديدا على تفاؤل أصدقاء ليبيا بمستقبل بلادنا وثمرة جهود متواصلة بين وزارة الخارجية والبعثات الدبلوماسية".

وأوضحت الوزيرة أن انتقال الدبلوماسيين إلى السفارة في العاصمة جاء بعد قرابة 9 سنوات من عملهم بتونس.

وعبرت عن سعادتها بالإعلان عن انتقال غالبية الدبلوماسيين الألمان وبشكل دائم إلى مقر عملهم بالسفارة الألمانية بطرابلس.

المصدر: RT + وكالات

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