بعد غياب 12 عاما.. السفارة الألمانية لدى ليبيا تستأنف عملها في طرابلس والمنقوش تعلق على الإعلان

أعلن سفير ألمانيا لدى ليبيا ميخائيل أونماخت يوم الجمعة انتقال غالبية دبلوماسيي السفارة إلى مقر عملهم في العاصمة طرابلس بعد 9 سنوات أمضوها في تونس.

ووصف أونماخت في تغريدة نشرها عبر حسابه في "تويتر" هذا الإجراء بالخطوة الجديدة الأخرى لتقوية العلاقات مع ليبيا.

وقال السفير "خطوة جديدة أخرى لتقوية علاقاتنا.. ينتقل غالبية الدبلوماسيين الألمان الآن وبشكل دائم إلى مقر عملهم في طرابلس، وهدفهم الرئيسي للعام المقبل تسهيل الإجراءات كافة لانتقال باقي الزملاء إلى ليبيا، بما في ذلك فريق التأشيرة".

خطوة جديدة أخرى لتقوية علاقاتنا!

ينتقل غالبية الدبلوماسيين الألمان الآن وبشكل دائم إلى مقر عملهم في طرابلس، وهدفهم الرئيسي للعام المقبل تسهيل كافة الاجراءات لإنتقال باقي الزملاء الى #ليبيا، بما في ذلك فريق التأشيرة. https://t.co/lzxNthrx8c — Michael Ohnmacht (@GermanAmbLBY) July 14, 2023

كما نشر تغريدة ثانية قال فيها: "العودة إلى ليبيا بعد 12 سنة.. أرجو الترحيب بنائبي الجديد سفين كروسبي الذي يقوم بزيارة استطلاعية لإعادة اكتشاف جمال طرابلس".

من جهتها نشرت السفارة الألمانية في تونس مقطع فيديو ودّعت من خلاله السفير الألماني في ليبيا وفريق سفارة ألمانيا في طرابلس، حيث قالت: "سفارتان تفترقان وما أصعب الفراق.. بقلب مثقل نودع هذه الصائفة السفير ميخائيل أونماخت وفريق سفارة ألمانيا في طرابلس.. خلال السنوات التسع الماضية تقاسمنا معا مبنى السفارة في تونس و كانوا / كُنَ لنا خير جيران، زملاء و أصدقاء".

وأضافت أن سفارة ألمانيا في طرابلس ستفتح أبوابها في المستقبل ولكن جزءا من القسم القنصلي سيظل كما في السابق في مبنى سفارة تونس.

في المستقبل ستفتح سفارة المانيا في طرابلس 🇱🇾 أبوابها و لكن جزء من القسم القنصلي سيظل كما في السابق في مبنى #سفارة تونس.

يتمنى السفير بروغل والفريق العامل في سفارة #ألمانيا بتونس كل التوفيق لبداية جديدة في الجارة ليبيا ونتطلع إلى تلقي اخباركم/كن - سنفتقدكم !👋 — Allemagne en Tunisie 🇩🇪🇹🇳 (@GermanEmbassyTN) July 14, 2023

هذا، واعتبرت وزيرة الخارجية في حكومة الوحدة الوطنية نجلاء المنقوش، عودة غالبية دبلوماسيي السفارة الألمانية للعمل من مقر السفارة بالعاصمة طرابلس بالمؤشر الإيجابي الجديد.

وقالت المنقوش في تغريدة نشرتها عبر حسابها على"تويتر" إن "هذا الانتقال يمثل مؤشرا إيجابيا جديدا على تفاؤل أصدقاء ليبيا بمستقبل بلادنا وثمرة جهود متواصلة بين وزارة الخارجية والبعثات الدبلوماسية".

وأوضحت الوزيرة أن انتقال الدبلوماسيين إلى السفارة في العاصمة جاء بعد قرابة 9 سنوات من عملهم بتونس.

وعبرت عن سعادتها بالإعلان عن انتقال غالبية الدبلوماسيين الألمان وبشكل دائم إلى مقر عملهم بالسفارة الألمانية بطرابلس.

يُسعدني الإعلان عن انتقال غالبية الدبلوماسيين الألمان، وبشكل دائم إلى مقر عملهم بالسفارة الألمانية بطرابلس، بعد قرابة 9 سنوات من عملهم بتونس.

إن هذا الانتقال يُمثل مؤشر إيجابي جديد على تفاؤل أصدقاء ليبيا بمستقبل بلادنا وثمرة جهود متواصلة بين وزارة الخارجية والبعثات الدبلوماسية. https://t.co/bhmEdMFT55 — Dr. Najla Elmangoush (@NajlaElmangoush) July 14, 2023

المصدر: RT + وكالات