مصر.. رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى يعلق على واقعة "لوسيدا" في الساحل الشمالي

علق رجل الأعمال المصري هشام طلعت مصطفى، على أنباء متداولة بشأن اتخاذ إجراءات ضد "لوسيدا"، أحد أماكن السهر على شاطئ منتجع سياحي بالساحل الشمالي، وصلته بالواقعة.

وشدد هشام طلعت مصطفى في بيان على أنه ليس طرفا في الواقعة المذكورة، لافتا إلى أن الربط بينه وبين الأمر يعود إلى كونه مالك إحدى الوحدات بهذا المنتجع، لكنه أشار إلى أنه لا يتواجد في هذا المسكن إلا نادرا.

وأكد رجل الأعمال المصري أنه لم يكن في المنتجع مطلقا منذ أسبوع، مشيرا إلى أنه بعد هذا التوضيح والنفي القاطع لصلته بالواقعة، يعتبر أن إقحام اسمه في الواقعة يستهدف الإساءة.

وأضاف البيان "أما وأنه لم يتقدم بشكوى ضد مكان السهر المشار إليه، ولا ضد القائمين عليه إلى أية جهة"، موضحا أنه "رغم ذلك يتم الزج باسمه في الموضوع، واتخاذ الواقعة وسيلة للتلميح بما ينال من هيبة القانون والقائمين عليه"، كما اعتبر أنه يمثل "تشهيرا بهشام طلعت مصطفي، إلى جانب الإصرار على إقحامه في موضوع ليس طرفا فيه ولا صلة له به".

وتصاعدت أزمة مطعم لوسيدا في قرية هاسيندا الساحل الشمالي، التي بدأت مع نشوب مشادة بين رجل أعمال والقائمين على المطعم المملوك لنجل ممدوح البلتاجي، وزير السياحة والشباب والإعلام في عهد الرئيس الراحل محمد حسني مبارك، حيث أغلقت الجهات المعنية المطعم وهدمت أجزاء منه، ما أثار حالة واسعة من الجدل خلال الساعات الماضية، وأدى إلى تداول الواقعة على نطاق واسع في مواقع التواصل الاجتماعي.

المصدر: "القاهرة 24"