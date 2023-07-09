خبير مناخ وكوارث طبيعية يحذر: مدينة مصرية قد تغرق

حذر الدكتور بدوي رهبان، خبير الكوارث الطبيعية وتغير المناخ ومدير الحد من الكوارث الطبيعية في اليونسكو سابقا من أن مدينة الإسكندرية قد تغرق.

وأوضح بدوي رهبان، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحكاية"، أن مصر معنية بأزمة التغيرات المناخية وارتفاع منسوب المياه على الشواطئ، التي تهدد مدينة الإسكندرية بالغرق.

وأشار الخبير إلى أن بعض المدن في الصين مهددة بالغرق أيضا بسبب التغيرات المناخية، كما لفت إلى أن خبراء المناخ قالوا إن دول شرق البحر المتوسط قد تشهد أعاصير قوية خلال الفترة المقبلة، بسبب التغيرات المناخية.

المصدر: "المصري اليوم"