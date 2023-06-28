نشطاء يستحضرون فيديو إعدام صدام حسين يوم عيد الأضحى.. وتهنئة بصوته! (فيديو)

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو إعدام الرئيس العراقي السابق صدام حسين، يوم 30 ديسمبر 2006، الموافق لعيد الأضحى آنذاك.

ويسمع في مقطع فيديو إعدام صدام قوله لمن حوله بعد وضع حبل المشنقة على عنقه ورفضه وضع غطاء على وجهه، "هذه هي المرجلة؟" قبل أن ينطق الشهادة وينفذ الإعدام.

كما تم نشر فيديو لصدام وهو يهنئ الشعب العراقي والأمة العربية بمناسبة العيد.

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وسبق لمحامي الرئيس العراقي السابق، خليل الدليمي، أن كشف عن 3 دول عربية عرضت على صدام الخروج إليها، وهي الأردن ومصر وقطر، مقابل أن يطلب من قوات المقاومة أن يتوقفوا عن القتال، لكن صدام رفض.

الأضحى عيد عبادة وفرح وصلة رحم، لابد أيضا من التذكرة إيقاضا للضمائر وشدا للأزر

10 ذي الحجة 1427 هجري

30 ديسمبر 2006 ميلادي

فجر عيد الأضحى، العاصمة بغداد، يقضي الشهيد بإذن الله #صدام_حسين_المجيد نحبه بينما المسلمون في المشارق والمغارب يقدمون الأضاحي لله عز وجل ابتهاجا بعيد الأضحى pic.twitter.com/gMCezZ36W8 — سَعْدْⓈⓐⓐⓓ👊الجَزَائِرْ🇩🇿 (@AlGERIA_1954) June 27, 2023

في مثل بعد ساعات من الآن صباح عيد الأضحى عام ٢٠٠٦ أعدم المجوس البطل العربي #صدام_حسين باعتباره مسلما سنيا.

تشهد لله وأعطاهم وهو موقن بالموت درسا في الرجولة وبصق عليهم وعلى عقيدتهم وتاريخهم وفارسيتهم وخرافاتهم روايات أئمتهم المزعومين، ودخل تاريخ المرجلة للأبد.

رحمك الله يا صدام. pic.twitter.com/zuLjKAjDi0 — يوسف علاونة (@yousef_alwnah) June 27, 2023

#فيديو من #العراق عام 2006

30 ديسمبر الموافق لـ #عيد_الأضحى_المبارك حينها



لحظة إعدام الرئيس العراقي السابق صدام حسين في #بغداد فجر يوم #عيد_الاضحى على صيحات وشعارات مليشيات #ايران الطائفية وذلك بعد 3 سنوات من إلقاء القبض عليه



•تم إعدامه شنقا في الساعة 6 من صباح يوم السبت… pic.twitter.com/PEdOv8GAcB — PIC | صـور من التـاريخ (@inpic0) June 27, 2023

كل عام وأنتم بخير بصوت شهيد الأمة العربية والإسلامية #صدام_حسين#عيد_الأضحى_المباركpic.twitter.com/FtkFpHRftM — بسام إبراهيم الجعدي (@bassamalgaadi) June 27, 2023

المصدر: RT