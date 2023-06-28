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نشطاء يستحضرون فيديو إعدام صدام حسين يوم عيد الأضحى.. وتهنئة بصوته! (فيديو)

أخبار العالم العربي

نشطاء يستحضرون فيديو إعدام صدام حسين يوم عيد الأضحى.. وتهنئة بصوته! (فيديو)
الرئيس العراقي السابق صدام حسين
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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو إعدام الرئيس العراقي السابق صدام حسين، يوم 30 ديسمبر 2006، الموافق لعيد الأضحى آنذاك.

ويسمع في مقطع فيديو إعدام صدام قوله لمن حوله بعد وضع حبل المشنقة على عنقه ورفضه وضع غطاء على وجهه، "هذه هي المرجلة؟" قبل أن ينطق الشهادة وينفذ الإعدام.

كما تم نشر فيديو لصدام وهو يهنئ الشعب العراقي والأمة العربية بمناسبة العيد.

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وسبق لمحامي الرئيس العراقي السابق، خليل الدليمي، أن كشف عن 3 دول عربية عرضت على صدام الخروج إليها، وهي الأردن ومصر وقطر، مقابل أن يطلب من قوات المقاومة أن يتوقفوا عن القتال، لكن صدام رفض.

المصدر: RT

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