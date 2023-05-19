الإعلام الحكومي في غزة ينفي أخبار تفعيل خط ملاحي بين ميناء العريش المصري وميناء غزة

نفى المكتب الإعلامي الحكومي بغزة ما تداولته بعض المواقع الإعلامية ومنصات التواصل الاجتماعي حول تفعيل خط ملاحي بين ميناء العريش المصري وميناء غزة.

وقال الإعلامي الحكومي في تصريح صحفي، مساء الجمعة، إن بعض المواقع الإخبارية تداولت أخبارا غير صحيحة ساهم في ترويجها وجود تسجيلات لبعض الأشخاص يتحدثون ببعض التفاصيل.

وأضاف أنه تم التواصل مع جهات الاختصاص في الجانب المصري بشكل رسمي، والتي أكدت أن كل ما يتم تداوله في هذا الشأن عار عن الصحة وغير صحيح مطلقا.

وأكدت مصر أن الأشخاص الذين يتم الزج بأسمائهم في التسجيلات ليس لهم أي صفة رسمية، وليسوا مخولين بالحديث أو التصريح نيابة عن جهات الاختصاص المصرية.

وطالب الإعلامي الحكومي وسائل الإعلام الاعتماد فقط على ما يصدر من جهات اختصاص وشخصيات رسمية، وعدم التعاطي مع هذه الأخبار التي ليس لها أساس من الصحة، محذرا من مغبة تداول هذه الأكاذيب على منصات التواصل الاجتماعي.

يذكر أنه تم تداول خبر يزعم أن السلطات المصرية وافقت على تشغيل خطين ملاحيين بحريين للركاب والبضائع من العريش بهدف فك الحصار عن غزة.

المصدر: RT