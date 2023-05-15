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البرادعي يستشهد بصورة أردوغان ليروي واقعة حدثت معه في مصر

أخبار العالم العربي

البرادعي يستشهد بصورة أردوغان ليروي واقعة حدثت معه في مصر
AFP
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علق نائب الرئيس المصري السابق، محمد البرادعي، على انتظار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان دوره للإدلاء بصوته، مذكرا بحادث حصل معه عام 2011، وقال: "الديمقراطية باينه من أولها".

وكتب البرادعي في تغريدة على "تويتر" قائلا: "عندما وقفت في الصف مع عائلتي للإدلاء بصوتي في الاستفتاء على التعديلات الدستورية يوم 19 مارس 2011 فى المقطم ظهرت فجأة مجموعة كبيرة منظمة واعتدت على بالحجارة وكسر الرخام! ومازال التحقيق جاريا حتى الآن للتعرف على الجناة.. الديمقراطية كانت ماشاء الله باينه من أولها".

وأظهرت نتائج الانتخابات التركية تقدم أردوغان بنسبة 49.35%، وحصول كمال كيليتشدار أوغلو على 45٪. وبالتالي ستجرى الجولة الثانية من الانتخابات في 28 مايو، حيث لم يفز أي مرشح بنسبة 50% من الأصوات.

يذكر أنه في عام 2011، منع حشد من المصريين المدير العام السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية محمد البرادعي من دخول لجنة اقتراع في القاهرة حين توجه للإدلاء بصوته في الاستفتاء على تعديلات دستورية.

وقام الحشد بدفع البرادعي ورشق سيارته، وهو يغادر المكان، بالحجارة مما أدى لتهشم زجاجها.

المصدر: RT

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