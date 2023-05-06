إعلام إسرائيلي: قرار بالإفراج عن النائب الأردني عماد العدوان غدا الأحد

أفادت القناة 14 العبرية بخضوع السلطات الإسرائيلية للضغوط الأردنية للإفراج عن النائب عماد العدوان، ومن المتوقع أن يتم الإفراج عنه غدا وإعادته إلى الأردن.

وأضافت القناة: "إنه بعد أسبوعين من الاحتجاز والاستجواب على خلفية قضية تهريب كميات من الأسلحة والذهب لاستخدامها من قبل "المنظمات الإرهابية" في الضفة الغربية، قررت "إسرائيل" الإفراج عن النائب الأردني ، ولم يتضح بعد ما إذا كانت الأردن ستتعهد بإبعاده عن البرلمان أو أنها ستتخذ إجراءات جنائية ضده كجزء من علمية الإفراج".

وأشارت القناة إلى أن إسرائيل ستضغط على الأردن، وتطالب بإبعاد النائب العدوان عن البرلمان، واتخاذ إجراءات جنائية بحقه، كجزء من الاتفاق على إطلاق سراحه.

يذكر أن السلطات الإسرائيلية أوقفت النائب الأردني عماد العدوان في الـ 23 من أبريل الماضي، بزعم محاولة تهريب أسلحة وكميات من الذهب عبر معبر الكرامة.

وقالت مصادر عبرية إنه "تم ضبط 3 أكياس تضم 12 سلاحا طويلا، و270 سلاحا متعرجا، و167 من نوع glock gun، و100 كيلوغرام من الذهب".

المصدر: القانة 14 العبرية + سما الإخبارية