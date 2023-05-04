الأمن المصري يلقي القبض على البلوغر "أم زياد وهبة"

تمكنت قوات الأمن بمديرية أمن القليوبية في مصر من ضبط هبة سيد إبراهيم وشهرتها "أم زياد وهبة"، المقيمة بمنطقة الخصوص بالقليوبية بناء على إذن من النيابة العامة.

وألقي القبض علي هبة السيد عقب نشرها مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعي "تيك توك"، تظهر خلاله برفقة أبنائها وتدعي بقيام أبنائها بممارسة الأفعال المنافية للآداب، وذلك بغرض تحقيق نسب مشاهدات عالية لتحقيق مكاسب مالية.

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وبمواجهتها أقرت بارتكابها الواقعة، وتم ضبط الهاتف المحمول المستخدم في الواقعة، فيما تولت النيابة العامة التحقيق.

وفي وقت سابق، تقدمت محامية في مصر ببلاغ إلى النائب العام ضد البلوغر هبة السيد، بتهمة استغلالها الأطفال وانتهاك حرمة القاصرين من خلال فيديوهات تنشرها بمواقع التواصل، بغية الربح وزيادة المشاهدات.

وكانت البلوغر الشهيرة صاحبة قناة "يوميات أم زياد وهبة" في موقع "يوتيوب" قد أثارت غضبا كبيرا بعد نشرها مقطع فيديو قالت فيه إنها ضبطت ابنها وابنتها في وضع مخل داخل غرفتهما مما أثار غضب متابعيها.

وانتشر مقطع الفيديو بشكل كبير حيث اتهمها المشاهدون بأنها تقوم بفبركة وتأليف قصة غير حقيقية من أجل زيادة المشاهدات والمتابعات.

المصدر: وسائل إعلام مصرية