مصر.. بلاغ ضد بلوغر شهيرة تدعي أن "طفلها أقام علاقة جنسية مع شقيقته"

تقدمت محامية في مصر ببلاغ إلى النائب العام، ضد البلوغر هبة السيد، بتهمة استغلالها الأطفال وانتهاك حرمة القاصرين من خلال فيديوهات تنشرها بمواقع التواصل، بغية الربح وزيادة المشاهدات.

ويأتي ذلك بعد أن نشرت البلوغر مقطع فيديو بألفاظ خادشة للحياء وتعد انتهاكا لحقوق الطفل، وتدعي أنها تفاجأت أثناء دخولها على طفلها وشقيقته الغرفة بممارستهما علاقة جنسية مع بعضهما.

وعبر بلاغها، طالبت المحامية بغلق قناة المذكورة بتهمة استغلال الأطفال وانتهاك حرمة القصر، واستغلالهم من أجل التربح والشهرة، وهو أمر مخالف لأحكام قانون الطفل، ومخالف لحكم المادة 291 من قانون العقوبات المصري فيما يتضمنه من حظر المساس بحق الطفل في الحماية من الاتجار به أو الاستغلال الجنسي أو التجاري أو الاقتصادي، بالإضافة إلى قانون رقم 64 لسنة 2010 بشأن مكافحة الاتجار بالبشر.

وبينت المحامية أن استغلال الأطفال في عمر الزهور بهذه الطريقة المسيئة هو أمر غير مقبول ويتضمن تعريض أطفال للخطر ويهدد تربيتهم وأخلاقهم، ويعد اعتداء على مبادئ وقيم الأسرة المصرية.

وكانت البلوغر الشهيرة صاحبة قناة "يوميات أم زياد وهبة" في موقع "يوتيوب" قد أثارت غضبا كبيرا بعد نشرها مقطع فيديو قالت فيه إنها ضبطت ابنها وابنتها في وضع مخل داخل غرفتهما مما أثار غضب متابعيها، فيما انتشر مقطع الفيديو بشكل كبير حيث اتهمها المشاهدون بأنها تقوم بفبركة وتأليف قصة غير حقيقية من أجل زيادة المشاهدات والمتابعات.

في حين تتولى الأجهزة المختصة فحص البلاغ لبيان ملابسات الواقعة وحقيقة ما ورد بالفيديو حقيقة أم مجرد فبركة لزيادة المشاهدات والأرباح.

المصدر: "القاهرة 24" + RT