السعودية.. الداخلية تصدر بيانا بشأن إعدام مواطن ارتكب جريمة مروعة بحق ابنه الرضيع

أصدرت وزارة الداخلية السعودية بيانا بخصوص تنفيذ حكم القتل تعزيرا (الإعدام) بمواطن ارتكب جريمة مروعة بحق ابنه بمحافظة الطائف بمنطقة مكة المكرمة.

وفي بيانها، قالت الداخلية السعودية: "أقدم حمد بن محسن بن محمد العتيبي - سعودي الجنسية - على قتل ابنه الرضيع فواز بسكين ودفن جثمانه".

وأضاف البيان: "بفضل من الله تمكنت الجهات الأمنية من القبض على الجاني المذكور وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته، وبإحالته إلى المحكمة المختصة صدر بحقه صك يقضي بثبوت إدانته بما نسب إليه، والحكم بقتله تعزيرا، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعًا وأيد من مرجعه".

وتابعت الداخلية في بيانها: "قد تم تنفيذ حكم القتل تعزيرا بالجاني حمد بن محسن بن محمد العتيبي، اليوم الأربعاء بتاريخ 13 شوال 1444هجري الموافق 3 مايو 2023، بمحافظة الطائف بمنطقة مكة المكرمة".

وتابع البيان: "وزارة الداخلية إذ تعلن عن ذلك لتؤكد حرص حكومة المملكة على استتباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الله في كل من يتعدى على الآمنين أو يسفك دماءهم، وتحذر في الوقت ذاته كل من تسوّل له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره..والله الهادي إلى سواء السبيل".

المصدر: "واس"