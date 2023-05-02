السعودية.. الداخلية تصدر بيانا بشأن إعدام مواطن في المنطقة الشرقية

أصدرت وزارة الداخلية السعودية اليوم الثلاثاء بيانا بشأن تنفيذ حكم القتل تعزيرا (الإعدام)، بأحد الجناة في المنطقة الشرقية، بتهم متعلقة بالإرهاب.



وقالت وزارة الداخلية السعودية في بيانها: "أقدم منهال بن عبدالله آل ربح - سعودي الجنسية - على الانضمام إلى خلية إرهابية تسعى للإفساد في البلاد، وإطلاق النار على المركبات الأمنية ورجال الأمن بقصد قتلهم، وحيازة أسلحة وذخائر بقصد الإخلال بالأمن الداخلي، وتأييد منهج أحد الهالكين واقتناعه بما كان يروج له، وتستره على عدد من المطلوبين أمنيا وعدم الإبلاغ عنهم".

وأضاف البيان: "بإحالته إلى المحكمة الجزائية المتخصصة، صدر بحقه صك يقضي بثبوت إدانته بما نسب إليه، والحكم بقتله تعزيرا، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف المتخصصة ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعا وأيد من مرجعه بحق الجاني المذكور".

وتابعت الداخلية في بيانها: "وقد تم تنفيذ حكم القتل تعزيرا بالجاني منهال بن عبدالله آل ربح اليوم الثلاثاء بتاريخ 12 شوال 1444هجري الموافق 2 مايو 2023 بالمنطقة الشرقية".



المصدر: "واس"