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تعرض سفينة لهجوم قبالة مدينة "نشطون" اليمنية

أخبار العالم العربي

تعرض سفينة لهجوم قبالة مدينة
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قالت وكالة عمليات التجارة البحرية البريطانية، إنها تلقت تقارير عن تعرض سفينة لهجوم جنوب مدينة نشطون الساحلية اليمنية.

وأوضحت الوكالة في بيان لها، اليوم الجمعة، أن أعيرة نارية أطلقت على السفينة، مضيفة أنه شوهدت أيضا 3 قوارب، على متن كل منها 3 أو 4 أشخاص.

المصدر: "ukmto"

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