تعرض سفينة لهجوم قبالة مدينة "نشطون" اليمنية

قالت وكالة عمليات التجارة البحرية البريطانية، إنها تلقت تقارير عن تعرض سفينة لهجوم جنوب مدينة نشطون الساحلية اليمنية.

وأوضحت الوكالة في بيان لها، اليوم الجمعة، أن أعيرة نارية أطلقت على السفينة، مضيفة أنه شوهدت أيضا 3 قوارب، على متن كل منها 3 أو 4 أشخاص.

UKMTO WARNING 001/APR/23



ATTACK



UKMTO have received a report of a vessel under attack in position 1531.838N 05213.688 (18NM south of Nishtun, Yemen). Shots fired at vessel, 3 boats with 3-4 POB on each.https://t.co/a6eYax4Zi0#MaritimeSecurity#MarSecpic.twitter.com/PvKXSCPRTb — United Kingdom Maritime Trade Operations (UKMTO) (@UK_MTO) April 28, 2023

المصدر: "ukmto"