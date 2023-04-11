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السيستاني يوجه رسالة لحفيد سلفه يرفض فيها تسمية مصلى باسمه (وثيقة + صورة)

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السيستاني يوجه رسالة لحفيد سلفه يرفض فيها تسمية مصلى باسمه (وثيقة + صورة)
Globallookpress Ameer Al Mohmmedaw / Source: dpa
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رفض المرجع الديني الأعلى في العراق علي السيستاني تسمية مصلى في النجف باسمه، وأكد أنه لا يرغب بوضع اسمه على أي مكان عام.

وأظهرت وثيقة منسوبة لمكتب السيستاني وتأكد من صحتها مراسل RT مع مقربين من المرجع الديني، رفض السيستاني تسمية مصلى داخل داخل مدرسة دار العلم التي يرعاها جواد الخوئي حفيد المرجع السابق أبو القاسم الخوئي.

السيستاني يوجه رسالة لحفيد سلفه يرفض فيها تسمية مصلى باسمه (وثيقة + صورة)

السيستاني يوجه رسالة لحفيد سلفه يرفض فيها تسمية مصلى باسمه (وثيقة + صورة)
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وقبل أيام افتتح مصلى السيستاني داخل دار العلم بحضور أساتذة في الحوزة العلمية، أبرزهما نجلي السيستاني.


المصدر: RT

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