مكتب السيستاني يكشف حقيقة التصريحات المنسوبة لممثله حول احتجاجات إيران

علق مكتب المرجع الديني الأعلى في العراق، علي السيستاني، اليوم الخميس، على تصريحات نسبت لـ"ممثله" في إيران، جواد الشهرستاني، تتعلق بالاحتجاجات الجارية في إيران.

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وجاء في بيان لمكتب السيستاني: "ننوه إلى الجميع بأن سماحة السيد السيستاني، دام ظله، ليس لديه أي وكيل يعبر عن مواقفه السياسية".

ويوم أمس صدرت تصريحات نسبت لجواد الشهرستاني ممثل المرجع الديني الأعلى علي السيستاني في إيران، تتعلق بالاحتجاجات في إيران والوقوف إلى جانب الحكومة الإيرانية.



المصدر: RT