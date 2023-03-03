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تجار دمشق.. 4.5 مليارات ليرة لبناء سكن لمتضرري الزلزال في اللاذقية وحلب

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تجار دمشق.. 4.5 مليارات ليرة لبناء سكن لمتضرري الزلزال في اللاذقية وحلب
Globallookpress
العمل على إزالة أنقاض الزلزال في حلب - سوريا
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أعلنت "غرفة تجارة دمشق" أن قيمة تبرعات التجار استجابة للمبادرة التي أطلقتها الغرفة حول بناء مقاسم على الهيكل لمتضرري الزلزال في اللاذقية وحلب، وصلت إلى نحو 4.5 ليرة سورية حتى الآن.

وفي بيان لها، أعربت الغرفة عن شكرها لهؤلاء التجار على ما قدّموه، مؤكّدة أن ما يقومون به دليل على وطنيتهم الأصيلة وحسّهم العالي بالمسؤولية الاجتماعية تجاه أبناء وطنهم.

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وبيّنت الغرفة في بيانها أن الامتنان والشكر يعطي حافزا أخلاقيا يشجّع الآخرين على تعزيز الأعمال الخيّرة وتقديم المساعدة، ومن هذا المفهوم تتقدم الغرفة بالشكر للتجار على ما قدموه ويقدمونه لإنجاح هذه المبادرة، ليسهموا بكل روح إنسانية ومحبّة بمد يد العون لأهلهم في المناطق المنكوبة.

الجدير بالذكر أن الغرفة تعهدت خلال اجتماع استثنائي لها منذ أسبوع ببناء مقسمين على الهيكل بشكل مبدئي لمتضرري الزلزال في محافظتي حلب واللاذقية، على أن تقوم بالتواصل ودعوة التجار من مختلف القطاعات للمساهمة المالية، كل تاجر حسب إمكانياته.

المصدر: صحيفة تشرين السورية

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