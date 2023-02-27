ليبيا.. المبعوث الأممي يعتزم تشكيل لجنة لإجراء الانتخابات العام الحالي.. ويتحفظ على التعديل الدستوري

أعلن المبعوث الأممي إلى ليبيا عبد الله باتيلي أنه يعتزم إنشاء لجنة ليبية لتمكين إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية خلال العام الحالي، وأعلن تحفظه على التعديل الدستوري الأخير.

جاء الإعلان خلال إحاطة ألقاها في مجلس الأمن، وقال باتيلي عبر حسابه في "تويتر" إنه أطلع المجلس على عزمه "إنشاء لجنة ليبية رفيعة المستوى للانتخابات، هدفها تفعيل المسار الانتخابي والتمكين من إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية خلال عام 2023".

وأوضح باتيلي أن اللجنة "ستجمع بين جميع الأطراف الليبية ذات الصلة لإحراز تقدم على درب إجراء الانتخابات".

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وتطرق المبعوث الأممي إلى التعديل ال 13 على الإعلان الدستوري لعام 2011، قائلا إن "التعديل لا يزال محل جدل في أوساط الطبقة السياسية الليبية والمواطنين العاديين، أضف إلى ذلك أن التعديل لا يعالج النقاط الخلافية الأساسية من قبيل شروط الترشح للانتخابات الرئاسية. كما أنه لا يتضمن خارطة طريق واضحة أو جدولا زمنيا ملزما لتنفيذ انتخابات شاملة في 2023. بل إنه يضيف تعقيدات جديدة مثل تمثيل الجهات في مجلس الشيوخ".

وأبدى باتيلي أسفه لأن الفضاء المدني في ليبيا ما يزال "يعاني مزيدا من التقييد، وهو ما يتبين من خلال إسكات أصوات منظمات وناشطي المجتمع المدني".

عبرت لمجلس الأمن عن أسفي لكون الفضاء المدني - المحدود أصلا في ليبيا - لا يزال يعاني من التقييد. وهو ما يتبين من خلال إسكات أصوات منظمات ونشطاء المجتمع المدني. كررت أمام المجلس دعوتي للسلطات الليبية من أجل إنهاء حملتها ضد المجتمع المدني، وحماية الفضاء المدني وتعزيزه. pic.twitter.com/Lf2qheL2J0 — SRSG Abdoulaye Bathily (@Bathily_UNSMIL) February 27, 2023

وقال: "ينتابني قلق بالغ إزاء موجة الاعتقالات الجديدة لمدافعات عن حقوق الإنسان بـتهمة "الإساءة إلى التقاليد الليبية"، وذلك في أعقاب تفعيل قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية في 17 فبراير.

وجدد دعوته للسلطات الليبية "لوضع حد لحملتها ضد المجتمع المدني، وحماية الفضاء المدني وتعزيزه، والتوقف عن التدخل في عمل منظمات المجتمع المدني".

المصدر: RT