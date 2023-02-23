خبير يكشف لـRT تطورات جديدة حول سد النهضة

كشف الخبير الجيولوجي المصري عباس شراقي عن تطورات جديدة في سد النهضة الإثيوبي، بعد غلق بوابة السد عقب تصريف 4.5 مليار م3 من مخزون السد دون استفادة لإثيوبيا.

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وقال في تصريحات لـRT: "بعد مرور 46 يوم على فتح بوابتى التصريف يوم 8 يناير الماضي وتصريف حوالي 100 مليون م3/يوم باجمالى 4.5 مليار م3 دون توليد كهرباء لعجز التوربينين على إمرار هذه المياه، مما أدى إلى انخفاض مستوى بحيرة سد النهضة إلى منسوب 592 متر فوق سطح البحر بإجمالى تخزين حوالي 12.5 مليار م3، وانحسار البحيرة تماما عن سد السرج".

وتابع: "أغلقت إثيوبيا إحدى بوابتي التصريف في خطوة كانت متوقعة منذ أسابيع إلا أن إثيوبيا قامت بها اليوم 23 فبراير 2023، وأصبح التصريف من بوابة واحدة بمعدل 50 مليون م3/يوم".

ونوه شراقي بأنه رغم جفاف الممر الأوسط منذ شهر ونصف إلا أن أعمال الخرسانة لزيادة ارتفاع الممر الأوسط لم تبدأ بعد، إلا أن هناك بعض الأعمال الخرسانية لزيادة الجانب الشرقي الذي يصل حالياً إلى حوالي 625 م.

وأشار إلى أن التخزين الأخير كان عند منسوب 600 م، وتسعى إثيوبيا إلى زيادته إلى 620 م (أو أكثر) للتخزين الرابع (13 مليار م3) بإجمالي 30 مليار م3. زيادة إرتفاع الممر الأوسط يعتمد على زيادة الجانبين بحيث يكون الفرق بينهما على الأقل 10 م للسماح بالفيضان من المرور بعد إنتهاء التخزين الرابع دون التأثير على مباني التوربينات.

المصدر: RT