قيس سعيد: هناك أدلة تشير إلى عملية إغراق في فاجعة جرجيس التي أودت بحياة 18 شابا

أكد الرئيس التونسي قيس سعيد، أن هناك "قرائن" تشير إلى عملية إغراق وراء فاجعة جرجيس التي أودت بحياة 18 شابا في هجرة غير شرعية.

وذكر سعيد في اجتماع أجراه بالثكنة العسكرية بالعوينة مع قادة عسكرين، أنه يتعين محاسبة من كانوا وراء الفاجعة.

وأثارت الفاجعة في سبتمبر الماضي غضب الأهالي في جرجيس جنوب تونس، بعد التفطن إلى دفن عدد من ذويهم الغرقى من قبل السلطات المحلية دون إخطارهم.

ويجري التحقيق في الحادثة لكن الرئيس سعيد انتقد طول الإجراءات على الرغم من توفر "قرائن" تشير إلى عملية إغراق مقصودة وفق تصريحاته.

وأفضت التحقيقات إلى معرفة هويات 11 من الغرقى فيما لا يزال تسعة في عداد المفقودين.

المصدر: وسائل إعلام تونسية