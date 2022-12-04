قرار عاجل ضد الفنان محمد رمضان بسبب عمرو أديب

أعلن المحامي المصري طارق جميل سعيد تحديد جلسه 20 ديسمبر لمحاكمة الممثل المصري محمد رمضان بسبب سب عمرو أديب.

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وأحالت نيابة أكتوبر العرائض المقدمة من المحامي المصري بصفته وكيلا عن الإعلامي الكبير عمرو أديب ضد الممثل محمد رمضان للمحاكمة الجنائية أمام المحكمة الإقتصادية.

وكانت محكمة جنح مستأنف الشيخ زايد قد قضت العام الماضي ببراءة الإعلامي عمرو أديب، من تهمتي سب وقذف الفنان محمد رمضان.

وكانت محكمة جنح الشيخ زايد قضت بتغريم الإعلامي عمرو أديب 10 آلاف جنيه، ورفض الدعوى المدنية المقابلة، لاتهامه بسب وقذف الفنان محمد رمضان، وطالبت الدعوى التي أقامها المحامي أحمد الجندي وكيلا عن الفنان محمد رمضان، فيها بتعويض قدره 1000001 جنيه.

المصدر: RT