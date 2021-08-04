أول تعليق من محمد رمضان بعد تغريم عمرو أديب 10 آلاف جنيه (فيديو)

علق الفنان المصري محمد رمضان على قرارات محكمة جنح الشيخ زايد، بتغريم الإعلامي عمرو أديب 10 آلاف جنيه بتهمة سب وقذف رمضان.

ونشر رمضان فيديو على صفحته عبر "إنستغرام" معلقا عليه: "الحمد لله ثم شكرا للقضاء المصري العادل النزيه".

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يذكر أن محكمة جنح الشيخ زايد غرمت أديب مبلغا ماليا قدره 10 آلاف جنيه وقضت برد الدعوى المدنية المقابلة و50 جنيها أتعاب محاماة، وذلك في دعوى السب والقذف التي حملت رقم 1244 سنة 2021 في اتهامه بسب وقذف رمضان.

وكان المحامي أحمد الجندي موكلا عن رمضان تقدم بدعوى أديب بتهمة التشهير والتهديد والسب والقذف واستغلال النفوذ، وطالب بتعويض مالي لموكله قيمته 100 ألف جنيه وجنيه.

المصدر: "صدى البلد"