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السيسي يتوجه إلى قطر لحضور حفل افتتاح كأس العالم

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السيسي يتوجه إلى قطر لحضور حفل افتتاح كأس العالم
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يتوجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى دولة قطر لحضور حفل افتتاح كأس العالم لكرة القدم، والذي سيقام بالعاصمة الدوحة مساء اليوم.

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وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية، بأن مشاركة الرئيس في هذا الحدث الرياضي العالمي تأتي تلبية لدعوة شقيقه الأمير تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر، وذلك في ضوء العلاقات الأخوية الوثيقة التي تربط بين مصر وقطر.

وينطلق حفل افتتاح كأس العالم 2022، في تمام الرابعة عصرا بتوقيت القاهرة، وسوف يقام على ملعب البيت قبل انطلاق مباراة قطر والإكوادور في الجولة الأولى من المونديال.

المصدر: RT

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