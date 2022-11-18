"الفيفا" يعلن حظر بيع الكحول في محيط ملاعب مونديال قطر

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" الجمعة حظر بيع المشروبات الكحولية للمشجعين في محيط الملاعب الثمانية لمونديال قطر 2022 الذي ينطلق الأحد، بعد "مناقشات" مع الدولة المضيفة.

ولم يشر "الفيفا" إلى السبب وراء هذا القرار المفاجئ، لافتا في بيانه إلى أن بيع المشروبات الكحولية سيكون محصورا فقط بمناطق المشجعين مع "إزالة مراكز بيع الجعة من محيط ملاعب كأس العالم 2022 في قطر".

وأضاف بيان الاتحاد الدولي موقعه الرسمي أنه "إثر مناقشات جرت بين السلطات في الدولة المستضيفة وفيفا، تم اتخاذ قرار بتركز بيع المشروبات الكحولية داخل مهرجان المشجعين وغيرها من الفضاءات المخصصة للجماهير والمَرافق التي تملك الترخيص بذلك".

Statement on beer sales at #WorldCup stadiums 🏟️ on behalf of FIFA and Host Country 🇶🇦: pic.twitter.com/o4IEhboXks — FIFA Media (@fifamedia) November 18, 2022

وأردف أنه "ستستمر الدولة المستضيفة وفيفا بالعمل لضمان أن تكون الاستادات والمناطق المتاخمة لها بمثابة فضاءات توفر المتعة وتتسم باحترام كافة الجماهير وتوفر تجربة سارة للجميع".

وكانت نُصبت عشرات الخيم لبيع الجعة في محيط ملاعب كأس العالم، قبيل انطلاق المباراة الافتتاحية الأحد بين قطر والإكوادور.

ويرتبط "الفيفا" بعقد رعاية طويل الأمد مع شركة "بادوايزر" العملاقة المنتجة للجعة المملوكة من قبل "AB InBev".

ولفت البيان إلى أن "منظمي البطولة يعربون عن تقديرهم لتفهم شركة AB InBev ودعمها المستمر لالتزامنا المشترك من أجل خدمة الجميع خلال كأس العالم 2022 في قطر".

المصدر: أ ف ب