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"سانا": القوات الأمريكية تخرج عتادا عسكريا من ريف الحسكة نحو العراق

أخبار العالم العربي

AP
صورة أرشيفية
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أفادت الوكالة السورية للأنباء "سانا" بأن القوات الأمريكية أخرجت اليوم السبت، رتلا محملا بالعتاد العسكري من الأراضي السورية إلى قواعدها بشمال العراق، عبر معبر الوليد غير الشرعي.

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وأوضحت"سانا" نقلا عن مصادر محلية من ريف اليعربية أن "رتلا مؤلفا من 100 آلية من برادات وناقلات تحمل معدات عسكرية ومدرعات وعدد من الشاحنات، يرجح أنها تحمل آليات عسكرية معطوبة، خرجت عبر معبر الوليد في تمام الساعة السابعة والنصف من صباح اليوم".

وذكرت "سانا" أن "قوات الاحتلال الأمريكي أخرجت أمس الجمعة رتلا مؤلفا من 88 صهريجاً محملة بالنفط السوري المسروق عبر معبر المحمودية أيضا باتجاه الأراضي العراقية".

المصدر: "سانا"

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