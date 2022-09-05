"سانا": القوات الأمريكية تواصل سرقة النفط السوري من حقول الجزيرة باتجاه الأراضي العراقية

أفادت وكالة "سانا" السورية "بإخراج القوات الأمريكية رتلا محملا بآليات وصهاريج معبأة بالنفط المسروق من قواعدها بريف الحسكة إلى شمال العراق عبر معبر الوليد".

وذكرت مصادر محلية من ريف اليعربية شمال شرق الحسكة أن "رتلا مؤلفا من 31 آلية بينها شاحنات وصهاريج معبأة بالنفط المسروق تابعة للقوات الأمريكية ترافقها ثلاث سيارات دفع رباعي غادر باتجاه قواعده في شمال العراق".

وأخرجت القوات الأمريكية أمس الأحد رتلا مؤلفا من 64 صهريجا يحمل نفطا مسروقا من آبار المنطقة الشرقية والجزيرة عبر معبر المحمودية "غير الشرعي" إلى شمال العراق.

المصدر: سانا