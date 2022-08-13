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وزير الداخلية التركي: القبض على متورطين في حرق العلم التركي في أعزاز السورية

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وزير الداخلية التركي: القبض على متورطين في حرق العلم التركي في أعزاز السورية
Globallookpress
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أعلن وزير الداخلية التركي سليمان صويلو اليوم السبت عن القبض على شخصين ضالعين في إحراق العلم التركي في أعزاز السورية خلال مظاهرات منددة بتصريحات تركية داعية للمصالحة في سوريا.

وكتب صويلو عبر "تويتر" أنه تم مؤخرا "القبض على (من عرف بأحرف) AEH، الذي حاول حرق علمنا المجيد في أعزاز، في منطقة عمليات درع الفرات، لغرض الاستفزاز والتحريض، وعلى MH، الذي ساعده".

وأشار صويلو إلى أن اعتقالهما تم من خلال العملية المشتركة للمخابرات التركية وقسم شرطة كلس ومجلس أعزاز العسكري، مضيفا أن "عمليات الكشف عن المشتبه فيهم واعتقالهم لا تزال مستمرة".

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وخرج آلاف السوريين خلال اليومين الماضيين في تظاهرات بمناطق سيطرة الفصائل المعارضة بشمال وشمال غرب البلاد، منددين بتصريحات لوزير خارجية تركيا مولود تشاووش أوغلو دعا فيها الى "مصالحة" بين دمشق والمعارضة.

وهذه المظاهرات تخللتها حالات لإحراق العلم التركي وإزالته من مدن عدة.

المصدر: الأناضول

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