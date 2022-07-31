فرار مصري من مطار الكويت بعد صدور قرار بترحيله لتعاطيه المخدرات

تمكن مقيم مصري في الكويت صدر بحقه قرار إبعاد بسبب تعاطيه المخدرات، من الفرار من الجهات الأمنية بمطار الكويت الدولي خلال إجراءات ترحيله.

وأشار مصدر أمني بوزارة الداخلية الكويتية، في تصريحات صحفية أنه عقب تكثيف الإجراءات الأمنية تم ضبطه مجددا بمنطقة الجليب، وترحيله إلى مصر.

وأضاف أنه بسؤال الوافد المصري، أوضح أنه غافل الشرطة بالمطار واستقل تكسي للجوء إلى أحد أقاربه للإقامة لديه.

وقررت السلطات احتجاز شرطيين في إدارة الإبعاد للتحقيق على خلفية الإهمال في حراسة الوافد.

المصدر: صحيفة الأنباء الكويتية