الإمارات.. لجنة عاجلة لحصر أضرار السيول والأمطار (فيديو)

شكّل مجلس الوزراء الإماراتي لجنة عاجلة برئاسة وزير الطاقة والبنية التحتية والجهات المعنية الاتحادية للعمل على حصر أضرار السيول والأمطار التي شهدتها مناطق في الدولة.

وذكرت وكالة أنباء الإمارات أن المجلس وجه اللجنة "برفع تقرير مفصل حول الأضرار والبدء الفوري باتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بحماية الممتلكات والأرواح بالتنسيق مع الجهات الأمنية والشرطية والبلديات في كافة إمارات الدولة".

وأضافت الوكالة أن اللجنة التي تم تشكيلها "ناشدت المواطنين والمقيمين وخاصة في المناطق الجبلية اتخاذ الحيطة والحذر والابتعاد عن مجاري الأودية والسيول والابلاغ الفوري عن أية حوادث".

وشددت اللجنة على "أهمية استجابة كافة الأفراد لإرشادات وتوجيهات الجهات المعنية وذلك حفاظا على الأرواح والممتلكات ومرافق البنية التحتية".

الامارات : سيول جارفة الان على منطقة النحوة في خورفكان بالمنطقة الشرقية من الدولة #منخفض_الفهد#مركز_العاصفة

27_7_2022 pic.twitter.com/XCyDaUEUOD — مركز العاصفة (@Storm_centre) July 27, 2022

المصدر: وكالة أنباء الإمارات