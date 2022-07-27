إعلام إسرائيلي: تل أبيب تقدم اقتراحا جديدا لحل الخلاف مع بيروت حول الحدود البحرية

أفاد موقع "والا" العبري بأن إسرائيل نقلت اقتراحا جديدا للإدارة الأمريكية بشأن الخلاف مع لبنان حول ترسيم الحدود البحرية.

وقال الموقع إن مستشار الأمن القومي الإسرائيلي إيال خولتا قد نقل إلى البيت الأبيض أمس موقف بلاده من قدوم المبعوث الأمريكي آاموس هوكشتاين إلى بيروت، وهو الاقتراح الذي يقضي بتوزيع الأرباح من احتياطيات الغاز المحتملة في المنطقة المتنازع عليها بين لبنان وإسرائيل.

ونقل عن مسؤولين إسرائيليين قولهم إن "الموقف الإسرائيلي يأتي قبيل زيارة هوكشتاين إلى العاصمة اللبنانية بيروت الأسبوع المقبل، بهدف مواصلة الوساطة الأمريكية بين بيروت وتل أبيب، وذلك على خلفية تهديدات الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله التي أكد خلالها أن حقول الغاز الإسرائيلية في البحر المتوسط في مرمى نيران الحزب".

وأشار المسؤولان الإسرائيليان إلى أن "الموقف الذي نقله إيال خولتا إلى عاموس هوكشتاين يقضي بموافقة بلادهم على تقديم تنازلات بشأن بمنطقة الخلاف مع لبنان، لكن إسرائيل لن توافق على أي تنازل آخر خارج منطقة النزاع، وأن لها حقوقا اقتصادية تتعلق بأي خزان غاز يتم اكتشافه في المنطقة المتنازع عليها مع لبنان، وهي مستعدة للتنازل عن توزيع الأرباح المحتملة من هذا الخزان.".

المصدر: "والا"