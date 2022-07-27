الأسد يمنح السفير الصيني بدمشق وسام الاستحقاق من الدرجة الممتازة

منح الرئيس السوري، بشار الأسد، اليوم الأربعاء، السفير الصيني بدمشق، فونغ بياو، وسام الاستحقاق من الدرجة الممتازة.

وقال وزير الخارجية السوري فيصل المقداد خلال حفل وداع السفير الصيني، إن الأسد منح سفير الصين الوسام "تقديرا لكل ما بذله في سبيل تطوير العلاقات السورية الصينية"، مشيرا إلى أنه "لا يوجد شيء اسمه مستحيل بالعلاقات السورية الصينية، وعلاقاتنا متجذرة، وهي في أفضل حالاتها، وطموحاتنا لا حدود لها في بناء علاقات استراتيجية مشتركة".

وأكد أن "الصين واحدة من الدول التي ساهمت وما زالت في صيانة الأمن والسلم الدوليين ووقفت إلى جانب كل الشعوب الساعية للحفاظ على سيادتها، وهي ستبقى دولة أمان واستقرار تدعو للحفاظ على حرية الشعوب في تقرير مصيرها".

المصدر: صحيفة "الوطن"