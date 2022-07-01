الأمم المتحدة تكشف عن منشأ الصواريخ التي استهدفت السعودية والإمارات

أعلنت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة روزماري دي كارلو، أن هجمات حركة "أنصار الله - الحوثيين" على الإمارات والسعودية خلال الأشهر الماضية، تمت بصواريخ إيرانية المنشأ.

وقالت روزماري دي كارلو خلال جلسة لمجلس الأمن: "لقد حللنا معلومات حصلنا عليها من السعودية والإمارات والمتصلة بالفقرة الرابعة من البند (ب)، التي تتحدث عن إمداد وبيع ونقل المعدات من إيران وإليها".

وبينت أن عددا من مسؤولي الأمم المتحدة زاروا في الفترة الأخيرة الرياض وأبوظبي وتفحصوا حطام 9 صواريخ باليستية و6 صواريخ كروز، إضافة إلى طائرات مسيرة استخدمها الحوثيون أثناء هجومهم على أراضي البلدين وذلك منذ عام 2020.

وأضافت أن نتائج الفحص كشفت أن الصواريخ الحوثية تتسم بخصائص تصميم مشابهة للصواريخ الإيرانية التي فحصناها من قبل، لذلك خلصنا إلى أنها صنعت في إيران.

المصدر: "سبق"