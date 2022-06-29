عشية مظاهرات في السودان.. البرهان: "الجيش لن يتهاون في تحقيق أمن البلاد"

قال رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان عبد الفتاح البرهان إن الجيش "لن يتهاون في تحقيق أمن واستقرار البلاد"، وذلك عشية مظاهرات مرتقبة يوم غد الخميس.

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وخلال تفقده القوات الخاصة جنوب الخرطوم، قال القائد العام للقوات المسلحة في السودان، إن تلك القوات "تتطلع إلى اليوم الذي ترى فيه حكومة وطنية منتخبة تتسلم منها عبء إدارة البلاد"، وأضاف أن "الطريق الوحيد لذلك إما بالتوافق الوطني الشامل أو الذهاب إلى الانتخابات، وليس بالدعوات إلى التظاهر والتخريب".

وذكرت صفحة مجلس السيادة الانتقالي في السودان أن البرهان "أكد على أنه لا اعتراض على ممارسة الحق في التعبير من خلال التظاهر السلمي الذي يراعي المحافظة على الممتلكات العامة والخاصة ولا يؤذي مصالح المواطنين".

المصدر: RT