السودان يستدعي المبعوث الأممي احتجاجا على تصريحاته

استدعت الخارجية السودانية المبعوث الأممي، ورئيس بعثة يونيتامس، فولكر بيرتس، وأبلغته استياء حكومة السودان، وعدم رضاها تجاه تصريحات له بشأن المظاهرات المتوقعة يوم غد الخميس.

وذكرت وكالة السودان للأنباء أن وكيل وزارة الخارجية دفع الله الحاج علي، أشار إلى أن تصريحات فوكلر "ُبنيت على أحكام وافتراضات مسبقة بإدانة أجهزة إنفاذ القانون في البلاد" وقال إن "ذلك يتنافى مع دوره كمسهل يتوقع منه تقريب الشقة والعمل على تحقيق الوفاق الذي يتطلع إليه الجميع".

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وأضاف الحاج علي أن تلك التصريحات "غير مقبولة لما فيها من وصاية ومساس بالسيادة الوطنية"، وشدد على "احترام حكومة حكومة السودان لحق حرية التعبير والتظاهر السلمي" قائلا إن "سلطات إنفاذ القانون ممثلة في النيابة العامة والشرطة تضطلع بدورها في حماية الأرواح والممتلكات العامة".





المصدر: "سونا"