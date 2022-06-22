الاتحاد الإفريقي يعلن عدم مشاركته باجتماعات الآلية الثلاثية في السودان

على نحو مفاجئ، أعلن الاتحاد الإفريقي تعليق مشاركته في اجتماعات الآلية الثلاثية مع القوى السياسية السودانية.

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وأعلن المتحدث باسم الاتحاد محمد بعليش في تصريح صحفي الأربعاء أن الاتحاد الإفريقي لن ينسحب من الآلية الثلاثية، ولكنه لن يشارك في اجتماعات يتم فيها إقصاء لقوى سياسية سودانية أساسية ذات وزن.

وكانت الآلية الثلاثية أطلقت بداية الشهر الجاري حوارا "سوداني – سوداني"، لكن سرعان ما علقت الاجتماعات عقب اجتماع ضم قوى الحرية والتغيير والمجلس المركزي، مع المكون العسكري بمبادرة أمريكية سعودية.

المصدر: RT