البرهان: علاقتنا مع إسرائيل لم تنقطع

نفى رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان عبد الفتاح البرهان أن يكون هناك أي انقطاع في العلاقات بين بلاده وإسرائيل.

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وقال البرهان في حوار مع قناة "الحرة" ردا على سؤال عن إمكانية عودة المفاوضات والعلاقات مع إسرائيل، إن تلك العلاقات "لم تنقطع حتى نقول إنها ستعود".

وفي وقت سابق، صرح البرهان بأنه تجرأ على كسر طوق لاءات قمة الخرطوم الثلاث أمام تل أبيب وعزا ذلك إلى تقديم مصلحة بلاده وشعبه في ظل متغيرات الأحداث.

المصدر: وكالات