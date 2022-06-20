 
مباشر

البرهان: علاقتنا مع إسرائيل لم تنقطع

أخبار العالم العربي

البرهان: علاقتنا مع إسرائيل لم تنقطع
Globallookpress
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/t9j6

نفى رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان عبد الفتاح البرهان أن يكون هناك أي انقطاع في العلاقات بين بلاده وإسرائيل.

إقرأ المزيد
البرهان: تجرأت على كسر طوق اللاءات الثلاث أمام تل أبيب
البرهان: تجرأت على كسر طوق اللاءات الثلاث أمام تل أبيب

وقال البرهان في حوار مع قناة "الحرة" ردا على سؤال عن إمكانية عودة المفاوضات والعلاقات مع إسرائيل، إن تلك العلاقات "لم تنقطع حتى نقول إنها ستعود".

وفي وقت سابق، صرح البرهان بأنه تجرأ على كسر طوق لاءات قمة الخرطوم الثلاث أمام تل أبيب وعزا ذلك إلى تقديم مصلحة بلاده وشعبه في ظل متغيرات الأحداث.

المصدر: وكالات

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا