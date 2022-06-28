مصر.. نشر صور للقاضي المتهم بقتل المذيعة شيماء جمال ومالك المزرعة يكشف تفاصيل

نشرت وسائل الإعلام المصرية مجموعة من الصور للقاضي في مجلس الدولة المتهم بقتل المذيعة شيماء جمال، ودفنها داخل مزرعة استأجرها منذ شهرين.

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وروى مالك المزرعة عبد الجيد الشامي، التي عثرت أجهزة الأمن فيها على جثمان المذيعة شيماء جمال، تفاصيل جريمة مقتلها على يد زوجها القاضي، عضو مجلس إدارة نادي مجلس الدولة، والذي رفعت عنه الحصانة القضائية لتمكين جهات التحقيق من القبض عليه.

قال الشامي: "أنا ليس لدي معلومات عن القصة أنا صاحب الأرض وفقط، وهي مخصصة لتربية المواشي والخيول، وأجرتها للمستشار من حوالي 15 يوما.. وقعنا عقود تأجير الأرض في يوم 6 يونيو واليوم اللي أجر فيه حصلت على المقابل".

وأوضح أن مدة التعاقد وصلت لـ خمسة سنوات، مقابل 8000 جنية شهريا، وكان الاتفاق عند توقيع العقود على تأجير المزرعة لتربية الخيول العربية، وركب المستشار كاميرات في المكان، على غير العادة، خاصة أن المستأجرين السابقين كانوا يكتفون بتعيين خفير، مشيرا إلى أنه لا يستطيع الجزم بأن المستشار قد استأجر المزرعة خصيصا لارتكاب جريمته.

وأشار مالك المزرعة إلى أنه أجر المزرعة عن طريق سماسرة، مضيفا: "ما عنديش معلومات عن أي حاجة خالص..علمت من ساعتين بتفاصيل الحادث، ومحدش قالي أنا سمعت، إحنا ناس محترمين ولا نرضى الظلم لأي حد".

المصدر: القاهرة 24