مصر.. فيديو للمذيعة شيماء جمال تتنبأ بطريقة موتها ووسائل الإعلام تكشف معلومات عنها

انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي في مصر فيديو سابق للمذيعة المصرية شيماء جمال، التي قتلت على يد زوجها رميا بالرصاص، وهي تتحدث عن تعرض الزوجات للعنف الأسري.

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وطلبت المذيعة من الزوجات اللاتي يتعرضن للعنف الأسري بالهروب سريعا من منزل الزوجية خشية تطور الصدام للقتل، وهو ما حدث بالفعل مع المذيعة التي دفنت من منزل زوجها.

وقالت المذيعة في الفيديو: "لحد امتى حتفضلي مستحملة، حتقعدي لغاية ما تتقتلي، اهربي بسرعة وسيبي الجمل بما حمل، فكري في نفسك بس، لأنك كدة كدة حتموتي".

كما أكدت أن نصيحتها الدائمة لأي زوجة تتعرض للضرب أن تهرب بدل أن تنتظر الموت.

وتابعت: "ليه نوصل إننا نمسك سكينة ونقعد نذبح في بعض، لو استحالت العشرة مع الزوج اهربي ومتسمعيش كلام حد ولا أهلك".

وقالت وسائل الإعلام المصرية إن المذيعة بدأت العمل ببرنامج المشاغبة عام 2017 بقناة LTC، وحققت شهرة بعد شهور قليلة من عملها بالقناة بعد واقعتها المثيرة للجدل بسبب الهيروين.

واشتهرت شيماء جمال لفترة بمذيعة الهيروين، بعدما ظهرت في إحدى حلقات برنامجها واستخرجت كيسا يحوي هيروين واستنشقته على الهواء، مبررة ما فعلته بأنها وعدت المتصل بأن تشم الهيروين على الهواء، وقالت حينها: "أديني وفيت بوعدي، بس حلوة الشمة أوي". ومن ثم، فقد جرى اعتبار هذا الأمر خروجا صارخا عن المعايير المهنية والأخلاقية.

حدثت تلك الواقعة المثيرة للجدل عام 2017، وهو ما دفع نقابة الإعلاميين برئاسة الإذاعي الكبير الراحل حمدي الكنيسي في ذلك الوقت باتخاذ قرار بوقف شيماء جمال. وجرى وقفها 90 يومًا، وعلى الفور التزمت قناة LTC وقتها بتنفيذ القرار.

المصدر: القاهرة 24 + وسائل إعلام مصرية