السيسي يشارك في قمة بريكس

يشارك الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في أعمال قمة "بريكس" الـ14، والتي تستمر لمدة يومين برئاسة الصين عبر الفيديو.

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ويحضر القمة رؤساء المجموعة من كلا من "روسيا - الصين - الهند - البرازيل - جنوب إفريقيا"، بالإضافة إلى مشاركة عدد من الدول المدعوة وعلى رأسها مصر وإيران.

ومن المتوقع أن يبحث زعماء الدول الخمس حالة وآفاق التعاون بينها في مجالات السياسة والاقتصاد والثقافة، حسبما أكد المكتب الصحفي للكرملين.

ويبحث الزعماء كذلك القضايا الدولية والإقليمية الملحة.

ومن بين القضايا الرئيسية على جدول الأعمال توسيع المجموعة، حيث أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في مايو الماضي أن الأرجنتين والسعودية أبدتا اهتماما بالانضمام إلى "بريكس".

وسيكون موضوعا مهما للمناقشات التخلص الجزئي من الدولار في التعاملات التدارية بين الدول، علما بأن الرئيس الروسي كان قد أشار إلى أن روسيا والشركاء في "بريكس" يدرسون إنشاء آليات موثوق بها للتعاملات التجارية، إضافة إلى إنشاء عملة احتياطية دولية على أساس سلة عملات دول "بريكس" وتوسيع دائرة استخدام منظومة "مير" الروسية للمدفوعات.

المصدر: RT