بوتين: مستعدون لتزويد العالم بـ50 مليون طن من الحبوب والغرب يهول الوضع حول الحبوب الأوكرانية

أشار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إلى أن التضخم ارتفع في دول الغرب نتيجة لسياساتهم الاقتصادية غير المسؤولة.

بوتين: روسيا ستكون قادرة على توريد 50 مليون طن من الحبوب إلى الأسواق العالمية حيث يتوقع أن يكون محصول الحبوب وفيرا في البلاد.

بوتين: يتم تهويل الوضع مع الحبوب الأوكرانية بشكل مصطنع وروسيا لا تعرقل تصديرها.

بوتين: روسيا مستعدة للوفاء بالتزاماتها في إمدادات الطاقة والأسمدة.

بوتين: لدى روسيا والأمم المتحدة تفاهم بشأن الحبوب الأوكرانية لكن ينقص الموقف البناء لكييف.

يتبع..