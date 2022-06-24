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بوتين: لدى روسيا والأمم المتحدة تفاهم بشأن الحبوب الأوكرانية لكن ينقص الموقف البناء لكييف

بوتين: مستعدون لتزويد العالم بـ50 مليون طن من الحبوب والغرب يهول الوضع حول الحبوب الأوكرانية

مال وأعمال

بوتين: مستعدون لتزويد العالم بـ50 مليون طن من الحبوب والغرب يهول الوضع حول الحبوب الأوكرانية
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أشار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إلى أن التضخم ارتفع في دول الغرب نتيجة لسياساتهم الاقتصادية غير المسؤولة.

بوتين: روسيا ستكون قادرة على توريد 50 مليون طن من الحبوب إلى الأسواق العالمية حيث يتوقع أن يكون محصول الحبوب وفيرا في البلاد.

بوتين: يتم تهويل الوضع مع الحبوب الأوكرانية بشكل مصطنع وروسيا لا تعرقل تصديرها.

بوتين: روسيا مستعدة للوفاء بالتزاماتها في إمدادات الطاقة والأسمدة.

بوتين: لدى روسيا والأمم المتحدة تفاهم بشأن الحبوب الأوكرانية لكن ينقص الموقف البناء لكييف.

يتبع..

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