بوتين: مستعدون لتزويد العالم بـ50 مليون طن من الحبوب والغرب يهول الوضع حول الحبوب الأوكرانية
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أشار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إلى أن التضخم ارتفع في دول الغرب نتيجة لسياساتهم الاقتصادية غير المسؤولة.
بوتين: روسيا ستكون قادرة على توريد 50 مليون طن من الحبوب إلى الأسواق العالمية حيث يتوقع أن يكون محصول الحبوب وفيرا في البلاد.
بوتين: يتم تهويل الوضع مع الحبوب الأوكرانية بشكل مصطنع وروسيا لا تعرقل تصديرها.
بوتين: روسيا مستعدة للوفاء بالتزاماتها في إمدادات الطاقة والأسمدة.
بوتين: لدى روسيا والأمم المتحدة تفاهم بشأن الحبوب الأوكرانية لكن ينقص الموقف البناء لكييف.
يتبع..