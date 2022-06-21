محكمة كويتية تؤجل النظر في "قضية تمويل حزب الله" اللبناني

أجلت محكمة الجنايات الكويتية محاكمة المتهمين في قضية "تمويل حزب الله" اللبناني، إلى جلسة يوم 6 سبتمبر القادم، حسبما ذكرت صحيفة "القبس" الكويتية.

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وكانت المحكمة أعلنت في 31 الشهر الماضي، تحويل المحاكمة إلى "سرية" قبل أن تعلن تأجيل الجلسة حتى اليوم الثلاثاء.

ورفضت المحكمة في حينه طلبات رفع منع السفر عن المتهمين.

وكانت السلطات الكويتية أوقفت في نوفمبر من العام الماضي 16 شخصا بتهمة تحويل أموال إلى "حزب الله"، وذكرت "القبس" في حينه أن فريقا قضائيا إضافة إلى فريق آخر من جهاز أمن الدولة كان يتابع التحريات.

وفي 12 من الشهر الماضي أحالت النيابة العامة الكويتية المتهمين إلى محكمة الجنايات.

المصدر: صحيفة "القبس"