 
مباشر

محكمة كويتية تؤجل النظر في "قضية تمويل حزب الله" اللبناني

أخبار العالم العربي

محكمة كويتية تؤجل النظر في
Globallookpress
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/t9yk

أجلت محكمة الجنايات الكويتية محاكمة المتهمين في قضية "تمويل حزب الله" اللبناني، إلى جلسة يوم 6 سبتمبر القادم، حسبما ذكرت صحيفة "القبس" الكويتية.

 

إقرأ المزيد
بعد تحويلها إلى سرية.. محكمة كويتية تؤجل محاكمة
بعد تحويلها إلى سرية.. محكمة كويتية تؤجل محاكمة "خلية تمويل حزب الله"

وكانت المحكمة أعلنت في 31 الشهر الماضي، تحويل المحاكمة إلى "سرية" قبل أن تعلن تأجيل الجلسة حتى اليوم الثلاثاء.

ورفضت المحكمة في حينه طلبات رفع منع السفر عن المتهمين.

وكانت السلطات الكويتية أوقفت في نوفمبر من العام الماضي 16 شخصا بتهمة تحويل أموال إلى "حزب الله"، وذكرت "القبس" في حينه أن فريقا قضائيا إضافة إلى فريق آخر من جهاز أمن الدولة كان يتابع التحريات.

وفي 12 من الشهر الماضي أحالت النيابة العامة الكويتية المتهمين إلى محكمة الجنايات.

المصدر: صحيفة "القبس"

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا