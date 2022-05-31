بعد تحويلها إلى سرية.. محكمة كويتية تؤجل محاكمة "خلية تمويل حزب الله"

قررت محكمة الجنايات الكويتية تأجيل محاكمة المتهمين في قضية "خلية تمويل حزب الله" اللبناني إلى 21 يونيو، وذلك في ختام جلسة سرية.

وذكرت صحيفة "القبس" الكويتية أن المحكمة وفي أولى الجلسات التي حولتها إلى سرية، قررت تأجيل محاكمة المتهمين كما رفضت طلبات رفع منع السفر عنهم.

وأشارت الصحيفة إلى أن جميع المتهمين حضروا الجلسة، وأنكروا الاتهامات التي وُجهت إليهم.

وكانت المحكمة قررت في بداية جلسة المحاكمة عقدها سرية، وأبلغ رجال الأمن جميع المتهمين بضرورة الدخول إلى قاعة المحاكمة في قصر العدل فور فتح الأبواب، لكنهم منعوا بقية الحضور من الدخول بأمر من رئيس المحكمة، باستثناء الموكلين بالدفاع عنهم.

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يذكر أن الكويت أوقفت في نوفمبر من العام الماضي 16 شخصا بتهمة تحويل أموال إلى "حزب الله"، وذكرت "القبس" في حينه أن فريقا قضائيا إضافة إلى فريق آخر من جهاز أمن الدولة كان يتابع التحريات.

وفي 12 من الشهر الجاري أحالت النيابة العامة الكويتية المتهمين إلى محكمة الجنايات.

المصدر: "القبس" الكويتية