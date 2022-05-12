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النيابة الكويتية تحيل خلية تمويل "حزب الله" إلى محكمة الجنايات

أخبار العالم العربي

النيابة الكويتية تحيل خلية تمويل
AFP
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أفاد مصدر لصحيفة "القبس" الكويتية بأن النيابة العامة أحالت المتهمين في قضية خلية تمويل "حزب الله" اللبناني إلى محكمة الجنايات وطالبت بتطبيق القانون عليهم.

وأشار المصدر إلى أن لائحة الاتهام شملت 11 مواطنا و7 وافدين يعملون في محلات الصيرفة التي قامت بالتحويلات، لافتا إلى أن النيابة وجهت لهم تهم أمن دولة.

وكانت النيابة العامة قد أخلت سبيل المتهمين بكفالات مالية وسيتم مثولهم مجددا أمام محكمة الجنايات لسؤالهم عن التهم المسندة إليهم.

المصدر: "القبس"

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